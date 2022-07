Braga alerta para irregularidade na instalação de medidores em Manaus

No pedido para a Justiça, o senador já havia justificado que os novos medidores tiram a possibilidade dos consumidores fiscalizarem os próprios contadores, que ficam no topo dos postes de iluminação pública.

"Mais uma vez o povo teve que reagir com a nossa liminar que nós obtivemos no Tribunal e Justiça contra a Amazonas Energia para não permitir que esses medidores fiquem instalados no poste de energia, sem permitir que o consumidor possa acompanhar seu consumo", disse o senador.

