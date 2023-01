Botija de gás pega fogo dentro de casa e morador sofre queimaduras em Manaus

De acordo com informações de testemunhas, uma botija de gás pegou fogo dentro de uma residência de uma família. Um dos moradores tentou conter as chamas, mas acabou sofrendo queimaduras nos braços.

