Borracharia construída em canteiro central é demolida em Manaus

Manaus/AM - A estrutura e o piso de uma borracharia e lava a jato construídos irregularmente em um canteiro central na avenida das Torres com a avenida Natan Xavier, no Novo Aleixo, zona Norte, foi demolida, nesta quarta-feira (20), durante ação integrada da Prefeitura de Manaus.

O proprietário do comércio havia sido notificado a fazer a demolição voluntária da construção, não passível de regularização, e a fez parcialmente. O piso foi demolido inclusive para evitar o risco de novas ocupações ilegais em local não permitido.

A obstrução ocupava irregularmente o local e foi alvo de demolição administrativa por ação de secretarias municipais para ordenamento urbanístico. A ação foi integrada pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) na correção e intervenção do tecido urbano, combatendo ocupações irregulares na capital.

A operação contou com atuação do Grupo Integrado de Prevenção às Invasões em Áreas Públicas (Gipiap), Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), Guarda Municipal, com Grupo de Operações Especiais (GOE), Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf).

O Implurb vai oficiar as Secretarias Municipais de Limpeza Pública (Semulsp) e de Meio Ambiente (Semmas) para realizarem a recomposição da paisagem, com jardinagem e paisagismo no local onde havia a construção ilegal.

Atendimento

Denúncias sobre obras irregulares e afins são atendidas pelo número do Disque Ordem, o 161, de segunda a sexta-feira, de 8h às 14h, e por e-mail ([email protected]), exceto feriados e pontos facultativos.

O Plano Diretor de Manaus define que os passeios e logradouros públicos devem ser mantidos em bom estado de conservação pelo proprietário do lote, de forma a permitir, com acessibilidade, o trânsito de pedestres e cadeirantes.