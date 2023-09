Bombeiros enfrentam dificuldade para combater incêndio na Avenida das Torres, em Manaus

O sinistro iniciou por volta das 15h, e os agentes chegaram no local cerca de meia hora depois. Com mochilas de água e abafadores, os bombeiros não tiveram sucesso na primeira tentativa de conter o incêndio, ainda mais porque os focos de queimada já estavam alto.

Manaus/AM – O princípio de incêndio em uma área de vegetação se alastrou na avenida das Torres, no bairro Aleixo, Zona Centro-Sul, e os bombeiros enfrentaram dificuldades para combater as chamas, na tarde deste sábado (9).

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.