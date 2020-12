Bombeiros combatem princípio de incêndio em empresa de telefonia em Manaus

Manaus/AM - Um princípio de incêndio atingiu uma empresa de telefonia, na noite desta terça-feira (02), na avenida Noel Nutels, no bairro Cidade Nova, zona Norte da capital.

De acordo com informações, os funcionários observaram pelas câmeras de segurança uma intensa fumaça vindo de uma área onde ficam as máquinas do estabelecimento. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas. Não houve registro de feridos.



As causas do incêndio devem ser investigadas.