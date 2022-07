Bomba usada em pesca ilegal é encontrada em galpão em Manaus

“Quando ela é manipulada de forma improvisada ela é muito insegura, por exemplo, se alguém chegar ali com fósforo, acender cigarro e cair uma fagulha ela explode com bastante violência e pode machucar”, explicou o comandante do Grupo de Manejo de Artefatos Explosivos (Marte), da Polícia Militar, capitão Paulo Victor.

Manaus/AM – Um artefato conhecido como ‘bomba de pesca’ foi encontrado na tarde desta quinta-feira (7) em um galpão no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona Leste. O explosivo, improvisado com pólvora negra, é usado em pesca ilegal e oferece riscos.

