Bolsonaro confirma visita a Manaus nesta sexta-feira. pic.twitter.com/pLeTdSvBIZ — Portal do Holanda (@portaldoholanda) April 22, 2021

Manaus/AM - O presidente da República, Jair Bolsonaro, confirmou na noite desta quinta-feira (22), em live na suas redes sociais, que vem a Manaus nesta sexta-feira (23).

"Foi-me concedido o título de cidadão manauara. Então é sinal que o meu trabalho, o do Pazuello, como ministro da Saúde, foi muito bem feito naquela região.”, afirmou o presidente.

Bolsonaro disse lamentar a crise ocorrida no Estado, devido a pandemia da Covid-19 “a coisa que realmente chocou a todos nóes, mas ninguém esperava por aquilo”, completou.

A crise do oxigênio aconteceu em Manaus, na segunda onda da Covid-19, que começou no fim de 2020, e se alastrou até o fim de fevereiro, com altas taxas de óbitos. Em um ofício do advogado-geral da União, José Levi Mello Júnior, encaminhado ao STF, em janeiro deste ano, o Ministério da Saúde diz que foi avisado no dia 08 de janeiro sobre a escassez de oxigênio nos hospitais de Manaus. No entanto, conforme a Folha de São Paulo, a possibilidade de um colapso no sistema de saúde da capital amazonense já era de conhecimento da pasta desde dezembro de 2020.