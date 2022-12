Bolsonaristas fazem ceia de Natal em frente ao CMA em Manaus

Em novembro, a Justiça Federal determinou que a Prefeitura de Manaus, o Governo do Amazonas e a União adotassem providências para impedir e acabar com irregularidades nas manifestações em frente ao CMA, sob multa diária de R$ 10 mil, no entanto, os manifestantes continuam no local.

Uma imagem que circula na internet mostra um banquete com bebidas, tortas, panetones, entre outras comidas. Eles também continuam com gritos contra o STF (Supremo Tribunal Federal) e pedidos de intervenção militar.

Manaus/AM - Os bolsonaristas fizeram uma ceia de Natal, neste domingo (25), em frente ao Comando Militar da Amazônia do Exército (CMA), na zona Oeste de Manaus. Eles estão protestando há quase 2 meses contra a vitória de Lula (PT) para Presidente do Brasil.

