Bolsa Universidade lança edital com 34 mil vagas nesta semana em Manaus

Manaus/AM - O Programa Bolsa Universidade vai lançar um edital com 34 mil vagas para o acesso ao ensino superior, na próxima sexta-feira (20). As inscrições poderão ser feitas de 25 de outubro a 1º de novembro.

O edital será lançado pelo prefeito de Manaus, David Almeida, no Casarão da Inovação Cassina, no Centro. Neste edital as bolsas são para 74 cursos de nível superior, sendo 38 de bacharelado, seis de licenciatura e 30 tecnológicos.

Conforme o programa, as bolsas são ofertadas em 15 Instituições de Ensino Superior (IES). O edital para consulta estará disponível a partir das 22h de sexta-feira, no Diário Oficial do Município (DOM). O documento conterá todas as informações necessárias aos candidatos.