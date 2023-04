Bolsa Idiomas vai ofertar 22 mil vagas para cursos gratuitos em Manaus

Manaus/AM - A Prefeitura vai lançar nesta quinta-feira (20), o edital do Programa Bolsa Idiomas (PBI) para 2023. Serão disponibilizadas mais de 22 mil bolsas para cursos de língua estrangeira, que variam entre integral (100%), 75% e 50% do valor da mensalidade.

