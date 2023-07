Bingão beneficente faz arrecadação para tratamento médico da 'Rainha do Arrocha' Kayza Marques

Manaus/AM - Uma das artistas mais conhecidas da cena noturna de Manaus, a “Rainha do Arrocha”, está convocando os amantes da música para um Bingão Beneficente que acontece no próximo sábado (29), a partir das 14h, para auxiliar no tratamento de hemodiálise que a artista tem feito. O evento ocorrerá na rua Américo Alvarez, nº 77A, bairro Japiim, zona Sul.

“É feito para comemorar meu aniversário e como eu sou uma paciente terminal renal, esse bingo vai me ajudar a fazer o tratamento particular. Se você me ajudar, eu posso ter uma esperança. São mais de 40 anos levando minha voz, minha letra. Fui caloura do Raul Gil. Viajei muitos países. Preciso muito que comprem meu bingo. Você que pode passar um PIX para mim. Estou lutando pela minha vida nesse momento”, disse.

Dona dos hits “Um sonho em mim”, “Você ainda pede bis”, “Tatuado no seu coração”, “Fera no cio”, “Calor de amante”, “Quem gosta de bagulho é você”, “Vai dar Terê teté”, Kayza Marques lembra dos gastos que tem tido no período que realiza exames.

“Eu moro no Santa Etelvina e preciso fazer exames praticamente toda semana. Com isso, eu gasto muito com Uber, fora outros gastos. Eu preciso fazer exames particulares porque no SUS tem demorado bastante e quando preciso fazer um procedimento, os exames anteriores já venceram”, explicou.

Promovido por Amigos da Dra. Varlene Gonçalves, o Bingão terá apresentação de vários artistas, entre eles Jane Santos, Banda Beiradão dos Printes, Jhone Lemos, Maykon Hossy, Geraldo Marques e Forró Jakero, além de espaço para criançada com pula-pula.

Os prêmios: tambaqui, cervejas, térmicas, relógios e muitos outros.

Valor: R$ 5.

Além do problema nos rins, a cantora lembra que perdeu a visão há 4 anos em razão da diabetes. Com a saúde comprometida, o trabalho da “Rainha do Arrocha” acabou sendo impactado. “Hoje em dia, eu quase não sou mais chamada para shows e por isso, conto com a ajuda de amigos que conseguem me colocar em algumas apresentações”, disse.

Ajuda via PIX

Quem puder ajudar a cantora, pode enviar algum valor diretamente para o PIX de Kayza Marques:

Chave (telefone): 92992134152.

Nome: Iuzeth Marques Dácio / Caixa Econômica

Serviço:

Data: Sábado (29)

Horário: A partir das 14h

Local: Rua Américo Alvarez, nº 77A, bairro Japiim, Zona Sul

Informações: 92 99213 4152/92 99167 1250

Veja Também

Unidades móveis de saúde da mulher começam a funcionar em três zonas de Manaus

Artistas são convocados para realizarem cadastro prévio para editais da Lei Paulo Gustavo em Manaus