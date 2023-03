Biblioteca Volante retorna ao Largo de São Sebastião em Manaus

A gerente do programa, Oiana Couto, adianta que o projeto itinerante reúne um acervo de mais de 1.200 livros. “Como parte do Mania de Ler, a Biblioteca Volante está mais em evidência, pois conseguimos executar com mais visibilidade”, explica a gerente, ressaltando que o veículo adaptado irá seguir agenda, nos domingos do mês de março, no Largo de São Sebastião.

Além do projeto Biblioteca Volante Aníbal Beça, promovido desde 2013, o Mania de Ler contempla várias iniciativas como, “Cinema e Literatura”, “Encontro com o Escritor”, “Leitura Premiada”, entre outros.

O secretário de cultura, Marcos Apolo Muniz, afirma que a iniciativa agrega a leitura à socialização. “O Largo de São Sebastião é de fácil acesso, gratuito, onde as famílias se reúnem para aproveitar o domingo. Quando levamos o Mania de Ler para o espaço, o entretenimento se torna ainda mais produtivo com a oferta de obras clássicas, regionais e de autores amazonenses”, revela o secretário.

Promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, o programa, lançado em 2012, incentiva a leitura do público infantil e infanto juvenil.

