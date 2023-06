Biblioteca Pública do Amazonas promove evento para troca de livros e gibis

Outro diferencial da programação, serão as visitas monitoradas, que permitirão às pessoas explorar a história, a arquitetura e o acervo da Biblioteca Pública, com a condução dos monitores do local.

Além do encontro literário, o público também poderá desfrutar de um espaço especial para as crianças, onde elas poderão explorar livros infantis, e estar em um ambiente acolhedor e divertido, auxiliando e estimulando a imaginação dos pequenos leitores.

