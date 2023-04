Bar no Vieiralves é alvo de investigação do MP por perturbação do sossego

Manaus/AM - O Bar e Restaurante Amazonas Steak House, localizado no Conjunto Vieiralves, está sendo alvo de investigação do Ministério Público do Amazonas (MPAM) por suposta perturbação do sossego. Um inquérito civil contra o estabelecimento foi aberto por determinação do promotor Carlos Sérgio de Freitas.

A decisão do promotor se trata do desmembramento de denúncia que envolve outros estabelecimentos no Conjunto Vieiralves, como o Rox Club & Lounge, Honda Sushi Bar e Tijucas Bar e Restaurante, todos suspeitos de perturbação do sossego e que serão investigados por outras promotorias.

Os bares funcionam entre as ruas Rio Içá e Rio Acre.

Como medida para andamento da investigação, o promotor solicitou do Amazonas Steak House documentação que comprove o funcionamento regular do estabelecimento. Os dados devem ser encaminhados no prazo de 20 dias. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) e a Delegacia do Meio Ambiente (Dema) também foram notificadas para apuração da denúncia no prazo de 20 dias.

A decisão do promotor foi assinada no último dia 17 de abril, conforme portaria publicada no Diário Eletrônico do MPAM dessa segunda-feira (24).

Confira a portaria de abertura do inquérito