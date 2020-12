Bar é fechado após ser flagrado com narguilés e aglomeração em Manaus

Manaus/AM - Oito bares e restaurantes foram fechados e outros nove foram autuados por irregularidades nesse fim de semana em diferentes bairros de Manaus.

No Novo Aleixo, zona Norte de Manaus, as equipes de fiscalização encerraram as atividades em um bar onde foram apreendidos 14 narguilés. O estabelecimento foi autuado pela VISA Manaus por não atender as medidas sanitárias de distanciamento, causando aglomeração. O local também não possuía Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), rota de fuga, iluminação de emergência e extintor despressurizado.

Na praça do Eldorado, na zona Sul, um restaurante foi notificado pelo Corpo de Bombeiros, pois estava funcionando sem o AVCB e sem equipamentos de combate a incêndio. O mesmo estabelecimento foi autuado pela Visa Manaus por funcionar sem licença sanitária e por ausência de cuidados preventivos para a Covid-19.

No Parque Dez, um bar foi notificado pelos Bombeiros por não ter o Auto de Vistoria. No Santa Etelvina, um bar foi autuado pela Visa Manaus porque não possuía licença sanitária e descumprir o decreto estadual de prevenção da Covid-19.

As equipes também fizeram orientações a 33 estabelecimentos para promoverem melhorias no distanciamento entre os clientes.

Para denunciar estabelecimentos comerciais ou festas clandestinas que descumprem o decreto governamental ou possua outras irregularidades, basta acionar o 190. Conforme informações da polícia, todas as denúncias são checadas e repassadas às equipes da Central Integrada de Fiscalização.