Bar com mais de 300 pessoas é fechado em Manaus

Manaus/AM - Nove estabelecimentos entre bares e festas clandestinas foram fiscalizados entre esta sexta e madrugada deste sábado (1º). Destes, quatro foram interditados por descumprir o decreto estadual.

Na Zona Leste, na avenida Itacolomy, bairro Armando Mendes, dois estabelecimentos foram interditados. No momento da chegada dos fiscais, mais de 300 pessoas estavam no bar pub Amor Eu Vou Dormir, que funcionava com som ao vivo e foi interditado pela Visa Manaus. Na mesma avenida, o Bar Blue Night também foi fechado por irregularidades e por estar com pessoas além da capacidade do local. Os donos dos bares foram conduzidos à central de flagrantes deste tipo de ocorrência, que funciona na Delegacia Geral.

O bar Cervejaria 161, localizado na rua Simão Bolívar, no Centro, foi interditado pelo Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM), e notificado pelo Corpo de Bombeiros, por irregularidades como a de funcionar como bar na modalidade principal, o que está proibido. Na mesma rua, o bar The Garden também foi autuado pelo Procon por aglomeração.

Ainda no Centro de Manaus, na rua São Clemente, o bar do Seu Zé foi interditado pela Visa Manaus, e notificado pelo Corpo de Bombeiros, por estar funcionando como bar na modalidade principal, entre outras irregularidades.

Denúncias – Delações referentes a estabelecimentos comerciais ou festas clandestinas, que descumprem decreto governamental ou apresentem outras irregularidades, podem ser feitas ao 190 ou ao 181, o disque-denúncia da SSP-AM.