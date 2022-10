Banhista desapareceu na Ponta Negra dias antes de ossada ser encontrada

Populares aproveitavam o dia de sol no local, quando encontraram os restos mortais pelas águas. Algumas pessoas no local afirmam que há alguns dias um banhista estava bebendo em uma lancha quando mergulhou na praia e não foi mais visto. Pelas roupas que estão na ossada, alguns levantaram a hipótese de o corpo pertencer ao banhista desaparecido.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.