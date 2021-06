Bandido é baleado pela PM após sequestrar empresário em Manaus

Manaus/AM - Um empresário foi vítima de um sequestro na tarde desta quarta-feira (9), após ser assaltado por quatro bandidos armados no bairro Zumbi, Zona Leste de Manaus. Ele foi obrigado a dirigir com os suspeitos em seu carro até o bairro Novo Reino, na mesma zona.

De acordo com a polícia, no momento da abordagem, um dos suspeitos entrou no estabelecimento da vítima e pediu um cigarro, em seguida, os comparsas entraram e anunciaram o assalto.

O homem foi colocado no próprio carro, uma pick-up modelo Hilux, e obrigado a dirigir até o local onde os suspeitos iriam mantê-lo em cativeiro, segundo testemunhas.

Familiares do homem ficaram sabendo do sequestro e acionaram a polícia que conseguiu localizar o veículo no mesmo instante. Houve perseguição e durante uma troca de tiros, o carro acabou capotando na Rua Fortaleza, bairro Novo Reino 2.

Um dos suspeitos foi baleado e encaminhado a uma unidade de saúde da capital. A vítima e os demais suspeitos foram levados ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP). O caso é investigado.