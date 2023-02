Banda da Bica e Difusora levam mais de 100 mil foliões ao Centro de Manaus

Manaus/AM - O carnaval de rua na capital amazonense teve programação gratuita neste sábado (11), com a realização de duas bandas tradicionais, a da Bica e a da Difusora, ambas no Centro da cidade, que reuniram mais de 100 mil foliões. A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), apoiou os eventos com serviços de sonorização, iluminação, palco, banheiros químicos e estruturas.

A 34ª edição da banda da Bica, que retorna ao calendário de eventos, após ficar dois anos suspensa por conta do cenário da Covid-19, reuniu mais de 50 mil foliões na rua 10 de Julho, área central da cidade, para celebrar mais uma edição.

O tema deste ano é “60 na Bica só não vai quem já morreu: é festa de santo, boêmio e ateu!”. A banda é conhecida por criar a cada edição marchinhas a partir de temas polêmicos.

A banda da Difusora 2023 também levou programação gratuita para mais de 60 mil foliões neste sábado, 11/2. A festa acontece na avenida Eduardo Ribeiro, há mais de 20 anos, e retorna após a pandemia de Covid-19.

A programação contou com a participação de Criz DJ, Frutos do Pagode, Pororoca Atômica, Bateria da Aparecida, Os Embaixadores e Uendel Pinheiro.

Programação de domingo

A folia também ocorre no domingo, 12/2, com a banda da Paz, na rua Professora Leia Alencar, 21, Alvorada 2, zona Centro-Oeste. A banda Baixa da Égua deve levar muita marchinha e samba para os foliões neste fim de semana e acontece na rua Inocêncio de Araújo, bairro Educandos, zona Sul de Manaus. A área central também receberá atrações da banda do Ovo Azul, na rua Mestre Chico 1.

A banda do MAC Naldo acontece na avenida Cravina dos Poetas, Alvorada, zona Centro-Oeste. O bloco do Fuchicão também ocorre neste domingo, na rua Inocêncio de Araújo e boulevard Rio Negro, Educandos, zona Sul. A banda do Álcool realizará a edição carnavalesca na avenida Maués, Cachoeirinha, zona Sul. A banda do Boulevard também vai levantar o público com marchinhas e sambas na avenida Álvaro Maia, zona Sul.

Ainda de acordo com a programação, no domingo, ocorrem a banda Amigos da Vitória-Régia, na rua Vitória-Régia, Mauazinho, zona Leste, e também o bloquinho da Ferreira Pena, na rua Ferreira Pena, Centro.