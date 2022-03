Bancada do Amazonas publica carta aberta em defesa da Zona Franca de Manaus

Manaus/AM - A prefeitura de Manaus tornou pública a Carta Aberta do Amazonas em defesa da Zona Franca de Manaus, que será enviada para o presidente Jair Messias Bolsonaro na próxima semana em Brasília. O documento foi publicado nesta quarta (03).

A carta reafirma a importância das vantagens comparativas do modelo Zona Franca de Manaus para a manutenção de mais de 600 mil empregos diretos e indiretos não só em Manaus, mas também em todo o Amazonas.

Além da Prefeitura de Manaus e dos deputados federais e senadores da bancada do Amazonas no Congresso Nacional, assinam o documento a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), a Câmara Municipal de Manaus (CMM), a Associação Amazonense de Municípios (AAM), a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Amazonas (OAB-AM), o Sistema Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Sistema Fieam), o Centro da Indústria do Estado do Amazonas (Cieam), a Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros), a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas não Alcoólicas (ABIR) e a Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL-Manaus).

Confira o texto: