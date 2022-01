Bairros de Manaus terão fornecimento de água interrompido na próxima semana

Manaus/AM - A partir da próxima segunda-feira (24), a concessionária Águas de Manaus vai realizar paradas programadas no fornecimento de água em vários bairros de Manaus.

A interrupção acontece na segunda e na terça-feira (25), para que sejam feitas intervenções nos sistemas hidráulicos que levam água para bairros das zonas Leste, Centro-Oeste e Norte.

Por isso, é necessário que a população reserve água tratada para o período. Carros pipa serão disponibilizados para abastecer locais prioritários como hospitais, Unidades Básicas de Saúde e escolas na região. Confira os locais que serão afetados.

MONTE DAS OLIVEIRAS:

A primeira parada acontece na segunda-feira (24), no Sistema Monte das Oliveiras, na zona Norte. Os serviços ocorrem entre 13h e 18h. Após a conclusão dos trabalhos, o abastecimento será normalizado gradativamente em até quatro horas. Os bairros abrangidos por essa manutenção são: Monte das Oliveiras e Conjunto Vila da Barra.

SÃO JOSÉ III:

O segundo serviço programado da semana será realizado no sistema São José III, responsável pela distribuição de água na zona Leste. Os trabalhos acontecem no dia 25 (terça), entre 8h e 10h. Após a conclusão, o abastecimento será normalizado de maneira gradativa na região impactada até o final do dia. Como o sistema funciona por gravidade, a água pode chegar mais rápido nas regiões centrais e, posteriormente, nas áreas mais elevadas, de acordo com a geografia da cidade.

Os bairros abrangidos por essa parada são: Tancredo Neves, São Lucas I, II, Zumbi dos Palmares I, II, Conj. Castanheira, São José III, Life Castanheira, Nova Conquista, Novo Reino, Grande Vitória, Nova Floresta, Cidade do Leste, Comunidade De Deus, Gilberto Mestrinho, João Paulo, Jorge Teixeira I, II, III, IV, Brasileirinho, Cidade Alta, Prourbis, Viver Melhor III, Monte Sião, Santa Inês, Nova Vitória, Bairro Novo, Nossa Senhora de Fátima, Amazonino Mendes I, Mutirão, Novo Aleixo, Núcleos O2,03,04,16, 21, 22, 23, 24, Conj. Amadeu Botelho, Conj. Vila Rica, São José dos Campos, Águas Claras, Parque das Garças, Nossa Senhora de Fátima II, Braga Mendes, Cidade De Deus I, II, Gustavo Nascimento, Fazendinha I, II, Alfredo Nascimento I,II, Valparaíso, Viver Melhor II ( Vila Nova ), Conj. Ben-Hur, Conj. Vila Nova e Aliança com Deus.

ALVORADA:

O último serviço do pacote de paradas programadas desta semana será realizado no sistema hidráulico Alvorada, que distribui água para bairros das zonas Norte e Centro-Oeste. Os trabalhos acontecem na terça-feira (25) a partir das 20h e tem previsão de finalização às 5h do dia 26/01. O abastecimento de água na área da intervenção será normalizado ao longo da quarta-feira (26).

Os bairros são: Ouro Verde, Ajuricaba, Alvorada I e II, Augusto Monte Negro, Bairro da União, Conj. Vista Bela, Belvedere, Conj Aruanã, Conj Canaã, Conj Eucalypto, Conj Jardim Portugal, Flamanal, Jardim Versalhes, Lírio do Vale I e II, Nova Esperança, Redenção, Conj Ipase, João Bosco, Boas Novas, Cidade Nova II, NSra Perpétuo Socorro, Renato Souza Pinto I e II, Riacho Doce I, II e III, Núcleos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; Fazendinha, Vila Real, Águas Claras, Celebridade, Cond Alegro, Cond Conquista Torquato, Jesus Me Deu, Lot América do Sul, Lot Canaã, Monte Sinai, Novo Israel, Terra Nova I e II, Conj Hileia I e II, Santos Dumont, Americo Medeiros, Campo Dourado, Conj Sergio Pessoa Net, Osvaldo Frota, Ribeiro Junior, Aliança com Deus, Conj Galileia I e II, Nova Cidade, Raio de Sol, Parque Florestal, Conj Boas Novas, Conj Ozias Monteiro, Conj Omar Aziz, Americo Medeiros, Campos Eliseos, Canaranas, Manoa, Parque Eduardo Braga, Conj Francisca Mendes e Mundo Novo.