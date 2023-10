Bairro com risco de infestação do Aedes aegypti vai receber ação de controle do mosquito em Manaus

A EDL é uma estratégia coordenada pelo pesquisador da Fiocruz Amazônia, Sérgio Luz, e foi desenvolvida como forma de preparação do município para o período de alta transmissão de dengue, zika e chikungunya. As EDLs utilizam tecnologia de baixo custo e estão entre as estratégias recomendadas pelo Ministério da Saúde (MS) para o enfrentamento desse tipo de doença no país.

O trabalho será realizado no bairro Compensa, zona Oeste, área considerada de alto risco de infestação, onde serão instaladas 1.200 EDLs em domicílios, até o próximo dia 9 de novembro. Participam da ação 33 pessoas, entre colaboradores da Semsa e da Fiocruz Amazônia, divididos em duplas. A Compensa possui 436 quadras, 30.058 imóveis e no bairro residem 94.932 pessoas.

