Backdrop receptivo é montado no aeroporto Eduardo Gomes para o 'SouManaus'

Manaus/AM - A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), vem ampliando em diferentes pontos e lugares da cidade, a divulgação do “#SouManaus Passo a Paço 2023”, o maior festival de artes integradas da região Norte do país, que será realizado nos dias 5, 6 e 7 de setembro, no centro histórico da capital amazonense.

Desta vez, o “#SouManaus Passo a Paço 2023” ganhou um espaço especial no Aeroporto Internacional de Manaus Eduardo Gomes, localizado na avenida Santos Dumont, no Tarumã, zona Oeste. Segundo o diretor-presidente da Manauscult, Osvaldo Cardoso, esses espaços são fundamentais para colocar cada vez mais o festival em evidência, principalmente contando com a presença de turistas de municípios e estados vizinhos.

No local, estão todas as atrações que o #SouManaus vai receber nos dias 5, 6 e 7 de setembro, além disso é possível obter informações sobre o acesso aos shows, line-up, localização e atrações de cada palco, entre outros. No espaço, a equipe da prefeitura também realiza a distribuição de folhetos, copos e lembranças.

“Aqui nós temos uma equipe preparada, treinada para passar todas as informações necessárias para quem está chegando, para quem não conhece, junto com “Amana”, que é a nossa inteligência artificial, onde a pessoa pode conversar com ela direto pelo WhatsApp”, completou o presidente.

A festa, que na edição anterior reuniu mais de 380 mil pessoas, vem agora em 2023 superar a expectativa de público e de apresentações de artistas locais e nacionais. Serão mais de 600 artistas manauaras nos três dias de evento.