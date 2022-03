Avó de Melquisedeque pede R$ 1 milhão de indenização por morte em ônibus de Manaus

A defesa também apontou que Melquisedeque era responsável por levar o sustento para a casa da avó. Segundo as advogadas, o rapaz que era recém-contratado como jovem aprendiz pela empresa Bemol, tinha sonhos e projetos profissionais, além de contribuir no sustento da família.

Manaus/AM - Zurma Silva dos Santos, 52, avó de Melquisedeque Santos do Vale, que foi morto durante um assalto na zona Oeste de Manaus no ano passado, entrou na Justiça e pediu R$ 1 milhão de indenização da empresa de ônibus Viação Nova Integração.

