Avenida é interditada para conclusão de obra emergencial em Manaus

Na ocasião, uma tubulação antiga se rompeu e causou uma enorme cratera no local. O problema é recorrente e por isso, a prefeitura optou por substitui completamente a rede que passa sob a pista. A previsão é que a via seja liberada ainda hoje (24).

Segundo informações do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), a interdição ocorre para que as equipes da Seminf possam finalizar os trabalhos da obra emergencial que iniciou ainda na noite de quarta-feira (20), em um trecho da avenida.

