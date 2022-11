Avenida das Torres e igarapé do passarinho recebem limpeza nesta terça

Manaus/AM - Nesta terça-feira (29) vai acontecer uma ação de limpeza na avenida das Torres, igarapé do 40, igarapé do Passarinho e igarapé do Franco, no bairro Compensa. A Secretaria Municipal de limpeza urbana vai iniciar os trabalhos a partir das 7h.

Estarão envolvidos na ação mais de 400 homens para realizarem os serviços de capina, poda, varrição, raspagem, lavagem, desobstrução de bueiros e recolhimento de lixo. A operação tem como meta preparar a cidade e evitar que, com as fortes chuvas do inverno, a cidade sofra com problemas de alagamentos.