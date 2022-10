Avenida 7 de Setembro já tem data para ser liberada em Manaus

Manaus/AM - O trabalho de recuperação do trecho interditado na avenida 7 de Setembro, no Centro, receberá asfalto ainda nesta semana finalizada a obra. No mês de abril a pista cedeu no período da cheia do Rio Negro, provocando a abertura de uma cratera na via.

Nesta segunda-feira (17), as equipes atuam na fase de acabamento da obra, na contenção de alguns pontos de erosão e refazendo as calçadas que foram danificadas.

As equipes vão recuperar todas essas calçadas danificadas durante o trabalho. Se não houver chuvas, a meta é que possamos liberar esse trecho da avenida já nos próximos dias, para que retorne a trafegabilidade de veículos na região.