Av. Humberto Calderaro é interditada após acidente que arrancou poste em Manaus

Manaus/AM – Um trecho da avenida Humberto Calderaro no sentido do Mindú, está parcialmente interditado para que um poste, arrancado durante um acidente, e a rede elétrica da área sejam reparados no local.

A interdição acontece na alça da esquerda no trecho que dá acesso ao Efigênio Salles. Por conta disso, há lentidão na avenida, que deve piorar com o horário do rush.

Ainda não há previsão do término do serviço, mas ele deve demorar algumas horas.