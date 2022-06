Av. Eduardo Ribeiro é parcialmente interditada com subidas das águas em Manaus

Manaus/AM – Parte da avenida Eduardo Ribeiro foi isolada na manhã desta quarta-feira (15), por causa da subida do Rio Negro que fez com que as águas invadissem a via.

De acordo com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), a situação afetou o lado esquerdo da via, nas proximidades Do Relógio Municipal.

Na cheia histórica do ano passado, onde o Rio Negro atingiu 30,02 metros, o local ficou inundado e virou ponto turístico com direito a foto em canoa e até “sereia do alagado”.