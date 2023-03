Aulas são retomadas em escola que serviu de abrigo após tragédia com 8 mortes em Manaus

Manaus/AM - As aulas serão retomadas, nesta segunda-feira (20), após reparos e sanitização na escola municipal Helena Augusta Walcott, no Jorge Teixeira, zona Leste. A unidade de ensino serviu de abrigo durante uma semana para mais de 80 famílias vítimas do deslizamento, no domingo (12), e que teve 8 mortes.

As atividades pedagógicas retornam para os 1.486 alunos, do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA), matriculados na unidade. Todo o conteúdo dessa semana será reposto, sem nenhum prejuízo aos estudantes.

Para o retorno das aulas, a escola recebeu manutenção na parte elétrica, hidráulica, pintura e sanitização.