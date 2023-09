Aulas do curso de programação básica começam hoje em Manaus

Manaus/AM - O curso básico de Programação e Desenvolvimento de Software, que faz parte do edital “Mais Inovação” da Prefeitura de Manaus, começa nesta segunda-feira (18) e vai até o dia 13 de outubro. As aulas serão presencialmente, no período diurno, de 13h às 17h, e no período noturno, de 18h10 às 22h10, na sede do Centro Universitário do Norte (Uninorte), na unidade 22, na avenida Djalma Batista, zona Centro-Sul.

Com a proposta de ofertar oportunidade de capacitação inovadora e contribuir com conhecimento teórico e prático da área, o curso vai ministrar sobre a linguagem das máquinas e a arte de transformar ideias em código funcional. Por meio de projetos práticos e desafios estimulantes, os participantes ganharão confiança nas habilidades e estarão preparados para enfrentar os desafios do mundo digital.

Executado pela Federação Amazonense de E-Sports (Faesp), a fase atual do programa está dividida em duas turmas de 40 alunos, com carga horária de 80h cada. Além da metodologia aplicada e desenvolvida para programação, os alunos também receberão lanche e vale transporte para todos os dias de aulas.

*Com informações da assessoria