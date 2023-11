Audiência pública sobre Centro de Manaus prevê reabertura de ruas, retirada de camelôs e novo albergue

Manaus/AM - A Câmara Municipal de Manaus (CMM) realizou, na terça-feira (28), uma Audiência Pública de propositura do presidente da Casa, vereador Caio André (Podemos), para tratar do reordenamento do Centro da cidade. A reunião resultou em encaminhamentos com objetivo de reabertura de ruas, retirada de camelôs e construção de albergue para pessoas em vulnerabilidade social.

“Determino que a Secretaria de Comissões oficie o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), para que estabeleça um prazo de reabertura das ruas Dr. Moreira e Guilherme Moreira. Determino que requeira à Semacc que estabeleça um prazo para a retirada dos ambulantes da rua dos Barés e Barão de São Domingos, de forma humanizada”, pontuou Caio André.

“Determino, ainda, que oficie a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (Semasc), para que estabeleça um prazo para a construção desse albergue no Centro da cidade”, completou Caio André, reforçando que a CMM enviará recursos para a construção do albergue, por meio de emendas impositivas.

A Audiência Pública contou com a participação do titular da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), Wanderson Costa; do Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDLM) Ralph Baraúna Assayag; dos vereadores Marcel Alexandre e Lisandro Breval (Avante), e Sassá da Construção Civil (PT); além de representantes dos vendedores ambulantes da cidade.

Caio André destacou que a CMM tem recebido diversas demandas sobre o Centro da cidade, e que o diálogo com os envolvidos é uma ferramenta essencial para buscar soluções, não somente para quem gera emprego e renda, mas também para as questões da municipalidade e, principalmente, sociais.

“Nosso principal objetivo aqui é buscar o ordenamento do nosso Centro, buscando soluções para os empresários, mas sem esquecer do humanismo e atender as problemáticas sociais que existem. Precisamos resgatar, não só pelo grande comércio, mas também pelo grande Centro Histórico que temos em Manaus”, disse o parlamentar.

O presidente da CDLM, Ralph Assayag, reforçou que é necessária uma união de esforços em todas as esferas para solucionar os problemas.

“Nós temos buscado, da melhor forma possível, o ordenamento, a organização do centro comercial. A única coisa que todos os empresários, camelôs e a população querem é a ordenação do Centro”, pontuou.