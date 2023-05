Audiência pública na Aleam discute defesa do sistema de cotas da UEA

Manaus/AM - A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) participou, na manhã desta quinta-feira (4/5), de audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) para tratar sobre a defesa do sistema de cotas na universidade, que estabelece a reserva de 80% das vagas para estudantes do Amazonas. A sessão, de autoria do deputado Cabo Maciel (PL), foi realizada no mini plenário Cônego Azevedo e contou com a participação de parlamentares e representantes de movimentos estudantil e social.

O reitor da UEA, Prof. Dr. André Zogahib, iniciou seu discurso agradecendo o espaço dado pela Aleam para que a discussão da pauta fosse realizada. Segundo ele, membros da universidade e de outras instituições estão trabalhando juntos em um Grupo de Trabalho (GT) para analisar o tema.

"Saúdo a todos os presentes e ressalto que a universidade, desde que recebeu a notícia, tem feito todos os esforços junto com o Governo do Estado para mitigar os danos causados por essa decisão. Temos como missão formar pessoas do Amazonas, sobretudo do interior. Buscamos levar qualidade de vida para a nossa população e seguiremos com esse objetivo", disse.

Durante a audiência, o subprocurador-geral adjunto da Procuradoria Geral do Estado do Amazonas (PGE-AM), Isaltino José Barbosa Neto, realizou uma explicação técnica sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que julgou como inconstitucional a reserva de vagas na UEA.

"Desde o primeiro momento, nós, da PGE-AM, buscamos encontrar soluções, pois entendemos que o sistema de cotas foi criado com a ideia de promover o desenvolvimento sustentável. É um tema que afeta diretamente todas as pessoas que habitam o estado", pontuou.

O deputado Cabo Maciel reafirmou o compromisso da Aleam com a educação no Amazonas e a defesa das cotas da UEA. "Precisamos buscar os meios para manter a reserva de vagas para o povo amazonense. Temos um estado geograficamente gigante onde 90% do transporte é fluvial. São milhares de alunos que precisam estudar em meio a condições adversas. A cota precisa existir", finalizou.



Representando o governador Wilson Lima, também compuseram a mesa da audiência pública a secretária executiva de Controle Interno da Casa Civil, Maria Goreth dos Santos Vieira; e a secretária executiva de governo, Isadora Alfaia. Como membros da universidade, estiveram presentes o diretor da Comissão Geral de Concursos, Prof. Dr. Jonas Oliveira; a Prof.ª Dra. Patrícia Attademo; e o diretor da Escola de Direito (ED), Prof. Dr. Alcian Pereira.

Os parlamentes que acompanharam a audiência tiveram o momento de fala e saíram em defesa das cotas na universidade. Estiveram presentes os deputados estaduais George Lins (UB), Thiago Abrahim (UB), Rozenha (PMB), Mário César Filho (UB), Mayra Dias (Avante), Dra. Mayara (Republicanos), Cristiano D'Ângelo (MDB), Débora Menezes (PL) e Adjuto Afonso (UB).