Audiência Pública discute regularização de flutuantes na orla do Tarumã

Manaus/AM - A regularização dos flutuantes na orla do Tarumã, é o tema da audiência pública que acontecerá na manhã desta sexta-feira (19), a partir das 9h, no auditório Zany Reis da Câmara Municipal de Manaus (CMM).e contará com representantes de órgãos ambientais estaduais e municipais, além do Sindicato das Indústrias de Construção Naval (Sindnaval) e da Associação dos Flutuantes do Rio Tarumã-Açu (Afluta).

