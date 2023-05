Audiência pública debaterá violência nas escolas nesta sexta em Manaus

Manaus/AM -

O Núcleo de Defesa da Saúde (Nudesa) da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) vai realizar, nesta sexta-feira (260, a partir das 9h, uma audiência pública para debater os recentes episódios de violência dentro das escolas do Amazonas. O evento será realizado no auditório da sede da Defensoria, localizado na avenida André Araújo, bairro Aleixo.

A audiência visa discutir as possíveis causas do aumento do número de casos de violência no ambiente escolar no contexto de saúde mental, para estudar a implementação de medidas de prevenção e enfrentamento, a partir do relato de profissionais de saúde e da educação.

Para participar, os interessados devem preencher o cadastro de inscrição aqui. A audiência é aberta ao público.

Representantes das secretarias de Estado de Educação e Desporto (Seduc), Saúde (Ses), Cultura e Economia Criativa do Amazonas (SEC), das secretarias municipais de Educação (Semed) e de Saúde (Semsa), além da Associação dos Procuradores do Estado do Amazonas (Apeam) e do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas (Sinteam) também vão participar da audiência.

“A Defensoria Pública espera ouvir as políticas públicas já implementadas e em planejamento pelo Estado e Município para prevenção, mitigação e enfrentamento de episódios de violência nas escolas. Também será oportunizado à sociedade civil manifestar-se sobre o tema, trazendo relatos de fatos e outras informações que serão igualmente úteis ao procedimento instaurado”, afirma o defensor público Arlindo Gonçalves, coordenador do Nudesa.

Instauração de procedimento coletivo

O Nudesa, em conjunto com a Defensoria Pública Especializada na Defesa dos Direitos Humanos, instaurou, este mês, um procedimento coletivo para desenvolver um diagnóstico sobre a situação da violência nas escolas do Amazonas, relacionando a abordagem com a saúde mental dos alunos. Outra proposta do procedimento, é identificar as políticas públicas destinadas a atender esse público, no campo da saúde mental, para promover a atuação coletiva nas medidas de prevenção de novos casos.