Atropelamento deixa três pessoas feridas em avenida de Manaus

Manaus/AM - Três pessoas ficaram feridas na noite desse sábado (18), na avenida Cosme Ferreira, na zona Leste, em um atropelamento. As vítimas são um casal que havia acabado de sair de bar e uma mulher que estava na garupa de uma motocicleta. Conforme testemunhas, o casal embriagado atravessou a rua correndo e sem olhar para os lados quando foi atropelado pela moto. O piloto não se feriu, mas a passageira e o casal sofreram diversos ferimentos e precisaram ser levados pelo Samu até um hospital. O estado de saúde delas não foi revelado.

