Atrasados: Candidatos confundem horário e perdem 1° dia de prova do Enem em Manaus

Manaus/AM - Uma confusão em relação aos horários de fechamento dos portões e início das provas deixou muitos candidatos de fora do primeiro dia do Enem, em Manaus.

É que muita gente confundiu o horário de Manaus com o de Brasília, que é tem diferença de uma hora a mais de acordo com o fuso oficial.

Assim, os portões abriram às 11h, no horário de Manaus, e às 12h no horário de Brasília. A aplicação da prova teve início às 12h30, no horário de Manaus, e às 13h30 no horário de Brasília.

Nas escolas estaduais Professora Sebastiana Braga e Dom João de Souza Lima, ambas localizadas na avenida Timbiras, no bairro Cidade Nova, na zona norte, vários candidatos chegaram por volta de 12h10, mas se depararam com os portões já fechados.

Portões de escolas se fecham para início das provas do Enem em Manaus pic.twitter.com/cywpYDnsy9 — Portal do Holanda (@portaldoholanda) November 5, 2023

Antes do fechamento, os fiscais ainda foram até a rua para conferir se havia algum candidato por perto.

Outros atrasados perderam a prova por conta do tempo do deslocamento até às escolas. Por esse motivo, a orientação é sempre sair mais cedo de casa, sobretudo se for fazer o trajeto de ônibus.