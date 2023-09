Atrações gratuitas atraem população para o centro durante 'Sou Manaus'

Manaus/AM - O festival “#SouManaus Passo a Paço 2023” realizado nos dias 5, 6 e 7 de setembro, traz em sua essência a valorização do centro histórico da cidade, ocupando espaços como o Paço da Liberdade e a praça Dom Pedro II com diversas atividades culturais, permitindo com que as famílias redescubram esse espaço da cidade.

“Trazer as pessoas para conhecer a sua história, o seu passado. Quando chegamos aqui, por exemplo, essa praça era dominada pela criminalidade e com o trabalho de ocupação, com as atividades culturais, essas pessoas começaram a se afastar. O que vem contribuir para que o Centro Histórico de Manaus seja revitalizado, tenha a presença dos cidadãos e promova com constância essas atividades culturais”, completa Tenório.

No Museu da Cidade de Manaus (Muma), no espaço conhecido como Jardim do Paço, há o Espaço Moda, que apresenta alternativas sustentáveis com o projeto “Vestindo o amanhã”.

Outro espaço tomado por atrações culturais é a praça Dom Pedro II, com atrações no coreto, na frente do Paço, e atividades em toda sua extensão.