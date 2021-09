Ato contra Bolsonaro no 7 de setembro terá bicicleata em Manaus

O grupo vai sair do Terminal 1 em direção a Catedral Metropolitana. O ato ocorre junto com a 27º ‘Grito dos Excluídos e Excluídas’.

O ato será coordenado pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes), Associação do Docentes da Ufam Seção Sindical do Andes-Sn e Central Sindical e Popular (CSP-Conlutas).

