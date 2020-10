Atividades presenciais no Inpa são adiadas devido à covid-19

Manaus/AM – Com o aumento de casos e hospitalizações por covid-19 no Amazonas, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa/MCTI) retornou no último dia 13 para a Fase I das atividades presenciais e permanece nela até a próxima sexta-feira (16) em todas as unidades do Instituto. A decisão foi publicada na terça-feira, dia 13. O retorno das atividades presenciais continua gradual e escalonado seguindo a mesma estrutura da portaria anterior, incluindo o revezamento de dias e horários alternados. O que muda agora é apenas o cronograma, para garantir a saúde e segurança da comunidade do Inpa. Na Fase II (19 a 30 de outubro) os servidores desenvolverão suas atividades em período integral de oito horas de expediente presencial, ainda em dias ou semanas alternados. A Fase III (de 02 de novembro até a decretação do fim do Estado de Emergência em saúde pública pelo Governo Federal) permanece com as orientações da Fase II, e a quarta, e última, é a volta à normalidade.

Medidas de prevenção

Também permanecem as orientações sobre cada fase, incluindo o avanço, permanência ou até a regressão de fases do plano de retorno do Inpa, que dependerá da situação epidemiológica da covid-19 em Manaus (AM), Porto Velho e Ouro Preto do Oeste (RO), Santarém (PA), Rio Branco (AC) e Boa Vista (RR), onde estão instalados a sede e Núcleos de Apoio à Pesquisa do Inpa. Serão levadas em consideração as regras do Ministério da Saúde e dos órgãos de saúde desses estados (exemplo, consultas da situação do AM: http://www.fvs.am.gov.br/transparenciacovid19_dadosepidemiologicos).

Bosque da Ciência

O Bosque da Ciência continua sem uma data definida para o retorno da visitação pública. Conforme a Coordenação de Extensão (Coext), a equipe está trabalhando para reabrir o espaço de forma segura assim que for possível.