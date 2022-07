Aterro Sanitário de Manaus produz 28,7 mil toneladas de biogás por mês

O potencial de energia da usina de biogás do Aterro Sanitário seria suficiente para abastecer grande parte da estrutura predial de toda a Prefeitura de Manaus. Pelas tubulações em Pead da usina de biogás correm, aproximadamente, 6 mil metros cúbicos por hora de biogás e para alimentação do gerador (projeto-piloto), são utilizados apenas 150 metros cúbicos por hora.

Atualmente, o espaço possui um gerador (projeto-piloto) que torna autossuficiente toda a operação do complexo. Além da produção de energia, a captação de biogás instalada no Aterro Sanitário de Manaus realiza a quebra das partículas do gás metano CH-4, gás este 21 vezes mais impactante no efeito estufa que o dióxido de carbono (CO²), obtendo, com isso, mais créditos de carbono para a prefeitura.

Manaus/AM - O Aterro Sanitário, instalado no Km 19 da AM–010 (estrada que liga a capital ao município de Itacoatiara), produz energia limpa a partir da captação do biogás. O potencial elétrico estimado é de 10 megawatts, captado em forma de biometano, ou seja, para até 20 mil pessoas. O espaço é administrado pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp). Nos primeiros seis meses de 2022, o Aterro produziu 172,7 mil toneladas de biogás, uma média de 28, 7 mil toneladas por mês.

