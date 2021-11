Atendimentos em UBS de Manaus serão suspensos para realização de obras

Os serviços de agendamento e coleta de exames, consultas especializadas e demais atendimentos, via Sisreg, serão orientados aos usuários nas unidades onde realizarem as consultas médicas e de enfermagem.

A orientação é que os usuários que precisem de consultas médicas e de enfermagem, coleta de preventivo, curativo, aferição de pressão arterial e glicemia capilar, farmácia, imunização, atendimento odontológico e testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites virais, se dirijam às UBSs Mansour Bulbol, na avenida Desembargador João Machado, s/nº, no mesmo bairro; UBS bairro da Paz, na avenida Esperança, 51, no bairro da Paz; UBS Santos Dumont, na rua Comandante Norberto von Gal, 434, no conjunto Santos Dumont, bairro da Paz; e a UBS Redenção, na rua Olinda, 22, Redenção.

