Atendimento pelo WhatsApp do Manausmed está temporariamente indisponível

Até que a situação se normalize, os segurados devem entrar em contato com o número (92) 98844-5594, para obter informações sobre como autorizar procedimentos, adesão/exclusão do serviço, inclusão/exclusão de dependentes, entre outros. O atendimento é exclusivo para ligações, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h.

Manaus/AM - O Serviço de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Manaus (Manausmed), informa que o serviço de atendimento, via WhatsApp, do órgão está temporariamente indisponível, devido à manutenção do sistema.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.