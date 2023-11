Atendimento para emissão da nova CIN inicia em Manaus; saiba como participar

Manaus/AM - O atendimento do mutirão social para a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) iniciou nesta terça-feira (7), em dez Serviços de Pronto Atendimento ao Cidadão (PACs) de Manaus. A ação acontece até a próxima sexta-feira (10).

O trabalho coordenado pelas Secretarias de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) e de Justiça e Cidadania (Sejusc), nos Centros de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, Teonízia Lobo, Magdalena Arce Daou nas zonas norte, leste e oeste, respectivamente, resultou em 3,6 mil agendamentos.

"Esse atendimento vai de terça a sexta-feira, das 8h às 17h, conforme o local onde o cidadão programou o agendamento. As equipes da SSP e da Sejusc estão aguardando por todos. Não deixem de comparecer", disse a secretária executiva de Cidadania da Sejusc, France Medeiros.

O processo de emissão da CIN está ocorrendo nos PACs São José; Compensa; Alvorada; Parque 10 Mall; Shopping Leste; Shopping Via Norte; Studio 5; Móveis Açaí, Tucumã e Buriti.

Mahatma Porto ainda reforçou o pedido para aqueles que precisam pegar suas CINs disponíveis nos PACs para entrega. “Temos cerca de 18 mil carteiras para serem entregues, consulte no site o acompanhamento do seu atendimento, venha nessa semana também buscar", apelou.

Processo de emissão - Após realizarem os agendamentos, as pessoas se dirigiram aos PACs onde puderam entregar os documentos necessários para darem entrada à emissão da CIN, como: certidões de nascimento e de casamento, para quem é casado; caso sejam divorciados, tem de levar a averbação do divórcio, e comprovante de residência.

A realização do mutirão social foi tomada pela SSP-AM após identificar uma falha no sistema on-line de agendamento para a retirada da nova CIN, desenvolvido e de responsabilidade da empresa contratada para prestar o serviço. Existe a suspeita da ocorrência do bloqueio das vagas de agendamento por pessoas que, posteriormente, vendem o agendamento de forma ilegal.

A Polícia Civil do Amazonas investiga o caso e já identificou suspeitos de estarem envolvidos na fraude. A empresa contratada para a prestação do serviço já havia sido acionada pela SSP em mais de uma oportunidade para solucionar o problema, o que não ocorreu. Dessa forma, na quarta-feira (1º) a Casa Civil do Estado oficiou, novamente, a contratada para que a questão seja sanada em uma semana.

Caso o problema persista após o prazo determinado pelo estado, o contrato com a empresa, que também atua em outros estados brasileiros, poderá ser desfeito e uma nova prestadora de serviço contratada.

Com informações da assessoria.