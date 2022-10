Atendimento no posto do Sine Manaus no shopping T4 está suspenso

As atividades retornam na quarta-feira (26). O posto do Sine Manaus localizado na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul, estará funcionando normalmente nesta sexta-feira.

Manaus/AM - A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), informa que o atendimento no posto do Sine Manaus no shopping Phelippe Daou, localizado na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Norte, estará suspenso nesta sexta-feira( 21), em decorrência de manutenção interna.

