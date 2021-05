Atendimento no posto de vacinação na UNIP é suspenso por 2 dias em Manaus

Na quarta-feira (2), o atendimento será retomado no horário normal, das 9h às 16h. Quem estava com a vacinação agendada para hoje no local, pode se dirigir a qualquer um dos outros postos para receber a dose.

Isso porque a unidade foi cedida para a realização do vestibular da Universidade Estadual do Amazonas (UEA) que acontece até amanhã.

