Assaltantes rendem funcionário dos Correios e roubam mercadorias em Manaus; vídeo

Manaus/AM - Suspeitos armados renderam um funcionário dos Correios e roubaram as mercadorias do carro da empresa nesta terça-feira (15), na rua Montenegro, no bairro Jorge Teixeira, na zona Leste de Manaus.

Assaltantes rendem funcionário dos Correios e roubam mercadorias em Manaus pic.twitter.com/E7RBaz0MWV — Portal do Holanda (@portaldoholanda) March 15, 2022

Uma câmera flagrou a ação dos criminosos. No vídeo, é possível ver o funcionário fazendo a entrega de mercadoria em uma residência, quando em certo momento um carro se aproxima e dois homens armados saem do veículo e conseguem rendê-lo.

Um deles obriga o funcionário a entrar no porta-malas do carro da empresa e começam a pegar as encomendas, colocando os pacotes no carro. Um terceiro suspeito aparece no banco do motorista aguardando para a fuga.