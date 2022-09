Árvore desaba sobre caminhão em movimento no centro de Manaus

A maioria das árvores plantadas no local tem décadas e estão com a raiz comprometida.

Após o acidente, a árvore bloqueou a via e precisou ser removida por uma equipe de agentes que estiveram no local também para avaliar os riscos de novos desabamentos.

O acidente ocorreu por volta das 20h e por pouco não esmagou a cabine onde estava o motorista, mas o susto foi grande. A parte frontal do caminhão foi atingida e ficou destruída com o impacto.

