Artistas são convocados para realizarem cadastro prévio para editais da Lei Paulo Gustavo em Manaus

Manaus/AM - Os artistas e fazedores de cultura foram convocados pela Prefeitura de Manaus para realizarem o cadastro prévio para iniciarem as inscrições nos editais da Lei Paulo Gustavo (LPG). A convocatória foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM), Edição 5633, de 21 de julho de 2023.

Esta é a primeira fase do processo de inscrição na LPG, que pode ser feita no link do portal Concultura: https://concultura.manaus.am.gov.br/, segue com o preenchimento do questionário e anexo dos documentos: CNPJ (pessoa jurídica), carteira de identidade (RG), CPF, portfólio da carreira artística, autodeclaração de negro ou indígena e comprovante de residência.

Ao acessar a plataforma Prosas, o artista deve iniciar clicando e criando o perfil Empreendedor. Depois de criar o perfil na plataforma deve preencher o Cadastro Prévio para participar da Lei Paulo Gustavo.

O cadastro dos artistas, além de ser uma obrigatoriedade para participação dos artistas nos editais, servirá para que o poder público possa ter dados e indicadores para desenvolver políticas públicas com mais assertividade e desenvolver a economia criativa, comentou o vice-presidente do Concultura, Neilo Batista.

O prazo final para a realização desse cadastro prévio será informado nos editais da LPG, que serão publicados, no mês de agosto, pelo Conselho de Cultura de Manaus no Diário Oficial do Município (DOM) e nas redes sociais da Prefeitura de Manaus.