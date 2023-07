Artistas locais são selecionados para compor line-up do #SouManaus 2023

Manaus/AM - Os artistas locais estão sendo selecionados, via curadoria interna, para se apresentarem em um dos sete palcos do maior festival de artes integradas do Norte, o “#SouManaus Passo a Paço 2023”, que acontecerá nos dias 5, 6 e 7 de setembro, no centro histórico.

O line-up do evento conta com ritmos musicais variados, além de artes visuais, audiovisual, circo, dança, hip-hop, literatura, tradições culturais, teatro, gastronomia e moda. Durante três dias, o #SouManaus 2023 contará com sete palcos e programação, das 18h às 3h, para todas as faixas etárias.

Para democratizar e garantir transparência na seleção dos artistas, a Manauscult segue três requisitos: que o objeto da contratação seja o serviço de um artista profissional; que o artista seja consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública; que o artista seja residente na cidade de Manaus com mérito cultural e expertise do fazer artístico com comprovação em portfólio.

O diretor-presidente da Manauscult, Osvaldo Cardoso, destaca que a análise dos nomes passa por uma avaliação criteriosa, e que a presença de palco, os dados de mídia sharing e o apelo cultural estão entre os itens verificados.

“Este ano o #SouManaus está abordando a sustentabilidade, ancestralidade e inovação tecnológica. Esses três eixos estão direcionando nosso planejamento para os mais de 43 mil metros quadrados, sete palcos e mais de 600 fazedores de cultura. Isso influi, inclusive, na escolha dos artistas locais. Na semana passada anunciamos, dentre os mais de 60 nomes, uma atração indígena, uma drag queer e dois artistas afro-religiosos, atendendo o apelo dos movimentos culturais”, destacou.

Curadoria interna

Composta por gestores com formação artístico-cultural, a curadoria interna avaliou, até o momento, mais de 900 portfólios de um total de 1.642 artistas cadastrados no banco de dados da Manauscult.

Dentre os pontos avaliados, a performance nos palcos e presença nas mídias digitais, são itens considerados importantes pela comissão de seleção, além do portfólio artístico e critérios objetivos como: residir em Manaus e a criatividade do profissional com o maior número de linguagens artísticas.

Estratégia

Este ano a Manauscult inovou na forma de comunicar ao artista pré-selecionado para ingressar no festival. Durante transmissão ao vivo, sempre a partir das 19h, a comissão divulga um ou mais nomes que farão parte do line-up.